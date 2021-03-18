طرابلس 5 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأكدت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية في ليبيا أن إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية يتطلب بيئة سياسية وأمنية مواتية، مشددةً على ضرورة أن تلتزم جميع الجهات المعنية الليبية مقدماً باحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها، وتمكين الناخبين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية في جو من الأمان في جميع أنحاء البلاد دون تهديد أو تدخل.وأفاد بيان الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التي تضم الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ختام اجتماعهم اليوم، أن الرئاسة المشتركة جددت إشادتها بالتقدم المهم الذي أحرزه حتى الآن الشعب الليبي والجهات المعنية في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ودفع العملية السياسية إلى الأمام.ورحبت المجموعة بالتصويت الهام لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، والانتقال السلمي للسلطة من الحكومة المنتهية ولايتها إلى السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة الرئيس محمد المنفي ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.كما أعربت الرئاسة المشتركة عن دعمهم المستمر للسلطة التنفيذية الجديدة وجميع المؤسسات ذات الصلة في جهودها لإنجاز استحقاقات المرحلة التمهيدية.// انتهى //21:12ت م0172