الجزائر 5 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 128 مريضاً للشفاء.وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 115.842 حالةً، والعدد الإجمالي للذين تماثلوا للشفاء 80.347، بينما ارتفع إجمالي حالات الوفاة منذ ظهور الجائحة في البلاد إلى 3051 حالةً.// انتهى //21:15ت م0173