الرياض 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واستوجت عمادة شؤون المكتبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم, الفائزات بمسابقة نورة للإبداع التقني.وفازت بالمركز الأول الطالبة مها خالد السليم، في تخصص هندسة كهربائية عن مشروع مكتبة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فيما توجت بالمركز الثاني الطالبة سارة نواف الدويش، بتخصص العلوم الرياضية، عن مشروعها جهاز الخدمة الذاتية لسداد الرسوم وتمديد الإعارة، وحلت ثالثاً الطالبة سارة أحمد الزهراني، في تخصص علوم التمريض عن مشروع تطبيق أمين المكتبة الرقمي.واستغرقت المسابقة ثلاثة أشهر منذ الإعلان عنها وفق المراحل التالية: المرحلة الأولى: جرى خلالها استلام (33) مشاركة، والمرحلة الثانية: لفرز المشاركات وترشيح (7) منها وفقاً لشروط ومعايير المسابقة، والمرحلة الثالثة: تحكيم المشاركات وترشيح 3 منها للحصول على المراكز الثلاثة الأولى.واشتملت مجالات المسابقة على تصميم ابتكار يخدم المكتبات الجامعية، وتطوير ابتكار تقني لخدمة المكتبات الجامعية، إضافة إلى تقديم مشروعات في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروعات تقنية من شأنها تحسين أداء المكتبات الجامعية.يذكر أن المسابقة تهدف إلى دعم البحث والابتكار والنهوض بالبنى التحتية التعليمية والمنشآت في المملكة، لتحقيق أقصى استفادة للمكتبات الجامعية بتبني ثقافة المكافأة مقابل العمل طبقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، علاوة على استقطاب واستكشاف الكفاءات والمواهب لتنمية خدمات المكتبات، وإتاحة الفرصة للجميع لإبراز قدراتهم وتطوير مهاراتهم وتحقيق أهدافهم والتعاون فيما بينهم.ويأتي تنظيم عمادة شؤون المكتبات لمثل هذه المسابقات تحقيقاً لأحد أهداف الخطة الإستراتيجية 2025 لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والمتمثل في تأسيس منظومة للبحث والابتكار وريادة الأعمال.// انتهى //21:20ت م0176