واشنطن 5 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأعلنت الولايات المتحدة تقديم ما يقرب من 52 مليون دولار، كمساعدة لدعم الاستجابة للأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي بإثيوبيا.ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، ستمكّن هذه المساعدة الشركاء في المجال الإنساني الدولي من مساعدة بعض من المحتاجين البالغ عددهم 4.5 ملايين شخص في تيغراي وما يقرب من 62000 لاجئ فروا إلى السودان، وستسمح بتوفير الحماية المنقذة للحياة والمأوى والرعاية الصحية الأساسية، والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه وخدمات النظافة.وأعرب البيان عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في تيغراي، مثمناً في الوقت نفسه الالتزامات العامة والتقدم الذي أحرزته حكومة إثيوبيا بشأن زيادة وصول المساعدات الإنسانية.كما أكد البيان أن الوصول الفوري والكامل والآمن ودون عوائق للمنظمات الإنسانية والعاملين فيها، يعد أمراً ضرورياً لتقديم المساعدة في الوقت المناسب والقائمة على الاحتياجات للمتضررين من النزاع.// انتهى //21:30ت م0178