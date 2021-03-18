بيروت 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري اليوم، رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني.وشدد الجانبان خلال اللقاء على وجوب أنْ يكون لبنان وطناً سيّداً حرّاً مستقلاً ونهائياً لجميع أبنائه، منوهان بمضامين "اتفاق الطائف" الذي يؤكد أن لبنان عربي الهوى والانتماء؛ وهي حقيقة جيوسياسية وحضارية وعنصر وجود للبنان الشعب والمؤسسات.وجدّد السفير بخاري تأكيد وقوف المملكة على مسافة واحدة من كل الأطراف اللبنانية، وأنّها ستكون دائماً منفتحة على مختلف الطوائف والأطياف.// انتهى //21:31ت م0180