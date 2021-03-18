جيزان 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسواصل نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني اليوم، زياراته التفقدية للمنشآت التدريبية بمنطقة جازان التابعة للمؤسسة، وذلك للاطلاع على سير العملية التدريبية و تقديم الدعم و المساندة، ومتابعة مستوى الإنجاز في المشروعات قيد الإنشاء.وشملت الجولة، زيارة مقر الإدارة العامة بالمنطقة وكليتي التقنية للبنين والبنات بجازان، والمعهد الصناعي بمحافظة صبيا، والمعهد العالي للسياحة والفندقة في مدينة جيزان.وتفقد المهندس الحوشاني، مشروعات التدريب التقني بصبيا، واستمع لشرح مفصل من مدير التدريب التقني بمنطقة جازان المهندس فوزي رضوان عن سير العمل بالمشروعات التقنية بالمنطقة، ومستوى الإنجاز وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس المعمول بها، مؤكداً تذليل الصعاب والعقبات في سبيل انتقال العملية التدريبية بها في أقرب وقت ممكن.// انتهى //22:04ت م0192