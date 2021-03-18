القاهرة 5 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن مسألة المياه ونهر النيل تحديداً بالنسبة لبلاده ترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه.جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها رئيس وزرائها عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع رفيع المستوى، الذي عُقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه اليوم، بمشاركة عددٍ من كبار المسؤولين.وقال: إن مصر انخرطت في مفاوضات مُضنية امتدت لسنوتٍ مع السودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن ملف سد النهضة، بما يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان.وأعرب رئيس الوزراء المصري عن أسفه الشديد لعدم توصل هذه المفاوضات إلى الاتفاق المنشود، مشدداً لى ضرورة العودة إلى مفاوضات جادة وفعّالة برعاية أفريقية وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي، للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ومُلْزِم قانوناً شأن ملء وتشغيل سد النهضة قبل موسم الفيضان المقبل، وبما يُجنب المنطقة المزيد من التوتر والاحتقان ويحقق مصالح الدول الثلاث.// انتهى //22:07ت م0193