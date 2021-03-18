الطائف 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسدشن المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي, وحدة التميز والابتكار المؤسسي بمكتب التعليم بشرق الطائف للبنين.واستمع اللهيبي إلى شرح مفصل عن الوحدة وما تقدمه من أعمال في سبيل نشر ثقافة التميز والابتكار في الميدان التعليمي.وأكد اللهيبي أهمية وحدة التميز والابتكار المؤسسي في صناعة و رعاية التميز، ونشر ثقافته في الميدان و رعاية المتميزين و الاستفادة من إبداعاتهم، منوهًا بأهمية دعم المبادرات النوعية وتعزيز جهود الميدان التعليمي، وتحفيز القائمين عليها لتقديم أفضل ما يمكن وإحداث حراك تعليمي ورفع كفاءة العمل بما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة.ونوه بدور المشرف التربوي في دعم العملية التعليمية وخاصة في مرحلة التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، ورفع مستوى الأداء وتجويد المخرجات. مشيدًا بالعمل النوعي والمتميز لفريق العمل على ما يبذلونه من جهود كبيرة للمجتمع التعليمي.// انتهى //22:07ت م0194