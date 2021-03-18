القاهرة 5 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واساستنكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي، التي عكست إصرار بلاده على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد.وأكد في بيان له اليوم، رفضه للتعنت الإثيوبي غير المبرر في مفاوضات السد لما سيترتب عليه من أضرار جسيمة ستلحق بكل من مصر والسودان، اللتين تعتمدان على نهر النيل بشكل شبه كامل في توفير احتياجاتهما المائية، مشدداً على دعم البرلمان العربي الكامل وتضامنه مع كل من مصر والسودان فيما يتخذانه من إجراءات لعدم المساس بحصتهما القانونية والتاريخية الثابتة في مياه نهر النيل، وحفظ أمنهما المائي الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.// انتهى //22:19ت م0195