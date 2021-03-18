ظهران الجنوب 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واساختتمت اليوم, مبادرة "المتطوع التقني" التي نظمتها الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة سراة عبيدة، ونفذها طوال 5 أيام فريق تطوعي متخصص.وأوضح عميد الكلية التقنية والمعهد الثانوي الصناعي بالمحافظة المهندس فيصل بن سعد القحطاني، أن المبادرة حققت نتائج إيجابية وإقبالاً من الأهالي، مبيناً أن عدد المستفيدين من المبادرة تجاوز 900 مستفيد لصيانة أجهزة الجوال.// انتهى //22:55ت م0197