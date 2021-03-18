الخرطوم 5 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان نتالينا كانم التي تزور الخرطوم حالياً.وعبرت المسؤولة الأممية في تصريح عن مساندة الأمم المتحدة للتحول الديمقراطي في السودان، مثمنةً الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لتلبية طموحات وتطلعات شعبها.كما أعربت عن شكرها لحكومة وشعب السودان لاستضافتهم اللاجئين من الدول المجاورة.// انتهى //22:56ت م0198