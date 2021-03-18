سياسي / انعقاد اللجنة التونسية الباكستانية
الخميس 1442/8/5 هـ الموافق 2021/03/18 م واس
تونس 5 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس
انعقدت أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية-الباكستانية عبر تقنية الفيديو اليوم، التي أشرف عليها نائب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الباكستاني سهيل محمود.
وركزت الدورة - بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية - ، على واقع علاقات التعاون الثنائي وآفاقه المستقبلية وسُبل تطويرها والاستفادة من الإمكانات وفرص التعاون المتاحة في البلدين والارتقاء بها إلى مستوى عريق.
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23:17ت م
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