تونس 5 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسانعقدت أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية-الباكستانية عبر تقنية الفيديو اليوم، التي أشرف عليها نائب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الباكستاني سهيل محمود.وركزت الدورة - بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية - ، على واقع علاقات التعاون الثنائي وآفاقه المستقبلية وسُبل تطويرها والاستفادة من الإمكانات وفرص التعاون المتاحة في البلدين والارتقاء بها إلى مستوى عريق.// انتهى //23:17ت م0200