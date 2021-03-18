الرياض 5 شعبان 1442هـ الموافق 18 مارس 2021م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية الجمهورية البرتغالية أوقستو سانتوس سيلفا.وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:01ت م0201