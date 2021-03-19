جدة 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأطلق مستشفى الملك فهد العام بجدة حملة "عشانك عشاني" التثقيفية التي تتضمن تقديم اللقاحات الطبية لمنسوبي المستشفى والمراجعين، إضافة للتوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية والمبادرة بأهمية أخذ الخطوة الأولى في تلقي اللقاح.وطبقت إدارة المستشفى جميع المتطلبات الصحية الواجب تنفيذها، المتضمنة توفير مناطق الاستقبال والفرز البصري والتسجيل، وغرف خاصة تقدم اللقاحات من خلالها من قبل الكوادر الصحية بالمستشفى، فضلًا عن وجود مناطق انتظار بعد تلقي اللقاحات للاطمئنان على صحتهم قبل المغادرة بسلام بإذن الله.وأهابت إدارة مستشفى الملك فهد بجميع العاملين والمراجعين بتلقي اللقاحات والإساهم بشكل فعّال في حماية ووقاية المجتمع من خطر جائحة فيروس كورونا، بما يسهم في العودة للحياة الطبيعية بإذن الله.// انتهى //00:21ت م0002