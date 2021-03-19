جيزان 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة وأبناء الشيخ فيصل بن محمد بن لبدة - رحمه الله -، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.وسأل سموهما الله عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.// انتهى //00:56ت م0004