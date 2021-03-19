نيويورك 6 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً حاداً اليوم عند إغلاق جلسات التداول، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.فقد انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 153 نقطة بما يعادل 0.46 في المئة إلى 32862.37 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 58.62 نقطة أي 1.48 في المئة ليسجل 3915.5 نقطة.كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 409.03 نقاط أي 3.02 في المئة إلى 13116.17 نقطة.// انتهى //01:05ت م0008