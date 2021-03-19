عدن 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأدان مصدر حكومي يمني مسؤول الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في محافظة أبين جنوب اليمن، وقُتل فيه وأصيب عدد من العناصر الأمنية والمدنيين.وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن هذا الهجوم الإرهابي هو تذكير بأهمية مضاعفة الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية، وعدم التهاون في مواجهة هذه الأعمال.// انتهى //03:18ت م0013