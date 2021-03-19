بكين 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم إن الصين سجلت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وذكرت اللجنة في بيان أن إحدى الحالات كانت عدوى محلية في إقليم شنشي، وهي أول حالة محلية للفيروس في الصين منذ 14 فبراير، وكانت الحالات العشر الأخرى وافدة من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 90083 حالة في حين ظل عدد الوفيات عند 4636.// انتهى //06:03ت م0016