أبها 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسسجّلت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد خلال الأسبوع الثامن من الفصل الثاني للعام الجامعي الجاري, 11299 فصلاً افتراضيًّا بمختلف كليات الجامعة ضمن برامج التعلم "عن بعد".وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي، أن العمادة قدمت خلال الأسبوع الثامن دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بعنوان "متابعة أداء الطلاب واستخدام مراكز التقديرات", بالإضافة إلى دورة "اسأل" للطلاب والطالبات، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 354, إلى جانب إشراف العمادة على ندوة بعنوان "اللقاء الختامي لمبادرة التميز في التعليم الإلكتروني" لأعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية العلوم والآداب بالمجاردة، وأخرى للمجتمع بعنوان "التربية بالحب"، وبلغ عدد المستفيدين منهما 725.يذكر أن عدد الحاضرين لجميع الجلسات بلغ 157449 مستخدماً على أنظمة التعلم الإلكتروني خلال الأسبوع الثامن.// انتهى //08:17ت م0019