بيروت 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمشاورات التي يجريها كبار المعنيين لتأليف الحكومة مركزة على أجواء لقاء الرئيس الملكف سعد الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون بالإضافة إلى الأجواء الإيجابية الذي عكسها هبوط سعر صرف الدولار إلى حدود 11 ألف ليرة.وتناولت موافقة المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على طلب إثيوبيا إجراء تحقيق مشترك في العواقب الإنسانية للنزاع في إقليم تيغراي شمال البلاد.وعرضت صحف لبنان تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في سيئول بحضور نظيره الكوري الجنوبي ووزراء الدفاع في البلدين أن الرئيس بايدن يعتزم الإنتهاء خلال أسابيع من مراجعة سياسة بلاده في شأن كوريا الشمالية.وأنبأت عن سقوط أربعة قتلى وإصابة تسعة آخرون في إنفجار حافلة نقل موظفين حكوميين وسط العاصمة الأفغانية كابول.وأخبرت عن إعلان الوكالة الأوروبية للأدوية أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا آمن وفعال وغير مرتبط بزيادة خطر حصول تجلطات دموية.// انتهى //09:36ت م0020