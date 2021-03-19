القاهرة 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في ليبيا وقضية سد النهضة.وأبرزت تشديد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على أن مسألة المياه بالنسبة لبلاده ترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، مشيراً إلى أن مصر انخرطت في مفاوضات مُضنية امتدت لسنوات مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن ملف سد النهضة.وسلطت صحف الجمعة الضوء على تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، موقف بلاده بضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية للنزاعات الأفريقية، مشددًا على ضرورة توفير التمويل الملائم والمستدام لعمليات حفظ السلام لإنجاحها في تأدية مهامها.وأشارت إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة تأكيد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أن عقد جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في جولته الثانية بالقاهرة له دلالات كبيرة للفلسطينيين منها أننا جادون لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاز الوحدة الوطنية.ونشرت صحف مصر تأكيد رئيس مجلس السيادة السودني عبد الفتاح البرهان، أن بلاده لن تناقش ملف الخلافات الحدودية مع إثيوبيا ما لم تعترف أديس أبابا بسودانية الأراضي في القفشة.// انتهى //09:51ت م0022