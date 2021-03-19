إسلام آباد 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الكويت.واهتمت بالمباحثات التي جرت في إسلام آباد بين وزيري خارجيتي باكستان شاه محمود قريشي والكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح لاستعراض التعاون في القطاعات السياسية والاقتصادية والدفاعية والتجارية والاستثمارية، وتصدير القوى العاملة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.وأخبرت عن استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا ضمن الموجة الثالثة للفيروس في باكستان، حيث ارتفع معدل الإصابات إلى 8.4٪.وتناقلت تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي ناشد الشعب الباكستاني للتعاون لضمان التنفيذ الكامل لإجراءات التشغيل الموحدة للوقاية من الفيروس في ظل الموجة الثالثة للوباء.وأشارت إلى تحذير سلطات الصحة الباكستانية من إمكانية تشديد الإجراءات الاحترازية خلال الأيام القادمة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.وتطرقت إلى إدانة باكستان للهجمات الإرهابية التي استهدفت جنوبي النيجر وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.وفي الشأن الاقتصادي أخبرت عن استمرار تحسن سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي.وسلطت الضوء على الجهود الإقليمية والدولية الجارية لإنجاح عملية السلام والمصالحة الأفغانية.// انتهى //09:54ت م0023