نيودلهي 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 154 حالة وفاة و39726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان إن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 159370 حالة فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11514331 .وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين وصل 11083679 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.// انتهى //09:57ت م0024