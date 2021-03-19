إسلام آباد 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه استعداد بلاده لحل جميع النزاعات العالقة مع جيرانها بما في ذلك الهند من خلال الحوار بطريقة كريمة وسلمية.وقال خلال مشاركته الليلة الماضية في الحوار الأمني الأول الذي تستضيفه إسلام آباد إن على الهند أن تخطو الخطوة الأولى لتحسين العلاقات مع باكستان، موضحاً أن باكستان تؤمن في حل الخلافات بالأساليب السلمية.وأضاف أن الوقت قد حان لخلق أجواء التآزر في جنوب آسيا من خلال الاتصال والتعايش السلمي وتقاسم الموارد لمكافحة الجوع والأمية والمرض بدلاً من تأجيج الحروب والخلافات.وأشار إلى أن العلاقات المستقرة بين الهند وباكستان هي المفتاح للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة لجنوب ووسط آسيا من خلال ضمان الاتصال بين شرق وغرب آسيا ، مؤكداً أهمية حل نزاع كشمير بالوسائل السلمية.// انتهى //10:01ت م0025