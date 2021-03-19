نيروبي 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأدت سامية حسن اليمين الدستورية رئيسة لتنزانيا اليوم لتصبح أول إمرأة تتولى رئاسة الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بعد وفاة الرئيس جون ماجوفولي.وأدت سامية حسن، (61 عاما) التي كانت نائبة للرئيس، اليمين في قصر الرئاسة بالعاصمة التجارية دار السلام.وبمقتضى الدستور تتولى نائبة الرئيس المنصب للفترة المتبقية من ولاية ماجوفولي التي تبلغ خمس سنوات والتي بدأت العام الماضي بعد فوزه بولاية ثانية.// انتهى //11:05ت م0031