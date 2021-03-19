الخرطوم 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على مباحثات الرئيس النيجيري الأسبق، أولوسيجون أوباسانجو ، مع رئيسي مجلسي السيادة والوزراء السودانيين في الخرطوم أمس بشأن أزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا.ونقلت صحف الخرطوم عن السودان أن إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة في يوليو المُقبل دون التوصل لاتفاق يعد تمادياً في موقفها المُخالف للقانون الدولي فيما يتعلّق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود، ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الموقع مع القاهرة والخرطوم في مارس 2015 حول ملء وتشغيل السد.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ إبراهيم أمس مع سفير خادم الحرمين لدى السودان على بن حسن جعفر، والتي تركزت حول التعاون في مجالات صادرات الثروة الحيوانية والاستزراع السمكي، وزيادة التعاون المشترك وتنشيط البروتوكولات واجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين.وعرجت صحف الجمعة على إشادة وزير الداخلية السوداني الفريق عزالدين الشيخ خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان بمستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.ولفتت الانتباه إلى رفض البرلمان العربي التعنت غير المبرر لإثيوبيا بشأن الملء الثانى لسد النهضة، لما سيترتب عليه من أضرار جسيمة ستلحق بكل من مصر والسودان، اللتين تعتمدان على نهر النيل بشكل شبه كامل في توفير احتياجاتها المائية.// انتهى //11:16ت م0033