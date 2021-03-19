جاكرتا 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسدعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم ، قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى مناقشة الأزمة السياسية في ميانمار والتي اندلعت عقب انقلاب عسكري شهدته الشهر الماضي.وقال الرئيس جوكو في مؤتمر صحفي "تدعو إندونيسيا إلى نهاية فورية لاستخدام العنف في ميانمار للحيلولة دون سقوط مزيد من القتلى".وأضاف أنه "سيعقد محادثات مع سلطان بروناي، الذي يرأس الدورة الحالية لرابطة آسيان، بشأن إمكانية عقد قمة لآسيان من أجل مناقش الأزمة في ميانمار".// انتهى //11:26ت م0034