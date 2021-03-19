رام الله 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 18 وفاة، و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2112 حالة تعافٍ ، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 2608 وفاة ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأشارت صحف الجمعة إلى تثمين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المنحة المالية المقدمة من الصناديق العربية والإسلامية بقيمة 50 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية والتطويرية في الضفة وغزة والقدس لهذا العام.وسلطت الصحف الفلسطينية الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، في الضفة الغربية والقدس، حيث اعتقل عدة مواطنين في الخليل والقدس ورام الله وجنين، وأجبر مقدسيان على تفريغ محتويات منزليهما تمهيداً لهدمهما، وأخطر بهدم 6 أخرى، فيما اقتحم 99 مستوطناً بينهم 43 طالباً تلمودياً، اقتحموا باحات "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية.وأولت الصحف اهتمامًا بمؤتمر بيت المقدس الدولي العاشر ،حيث اختتم أعماله بتأكيد مركزية القدس لدى العرب والمسلمين .ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية ، إعلان بلدية الاحتلال في القدس عن مشروع استعماري تهويدي يهدف إلى إقامة حديقة توراتية للمستوطنين على أسطح الأسواق التاريخية في القدس، بما في ذلك زراعة أشجار ووضع ألعاب ترفيهية للمستوطنين لتغيير إطلالة أسطح تلك الأسواق.وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة دولة الكویت، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتفعیل الآلیات القانونیة لضمان مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطیني، ومنع إفلاته من العقاب.// انتهى //11:28ت م0035