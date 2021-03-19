تونس 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واستلقى الرئيس التونسي، قيس سعيَد، اتصالاً هاتفيًا من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكدا خلاله أن جائحة فيروس كورونا لا يمكن مواجهتها إلا إذا اتحدت الأمم وتعاضدت الجهود، لاسيما وأن مثل هذه الجوائح لا يمكن مواجهتها إلا بالتآزر بين الدول.وعبر الرئيس الفرنسي في هذا الصدد عن استعداد بلاده لدعم الجهود التونسية سواء في مواجهة هذه الجائحة أو في إطار التعاون الثنائي.كما أكد الرئيسان بخصوص الاستعدادات لتنظيم قمة الفرنكوفونية بتونس العزم المشترك على ضرورة تجاوز العقبات التي مازالت قائمة وتذليلها لإنجاح القمة.وجدد الرئيس التونسي لدى تناولهما الوضع في ليبيا التأكيد على أن الحل للوضع في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم، وأن الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل يجب أن تتم في موعدها حتى يسترجع الشعب الليبي سيادته كاملة.// انتهى //11:43ت م0037