الرباط 06 شعبان 1442 ه الموافق 19 مارس 2021 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، المباحثات التي أجراها الممثل الخاص للاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بموسكو، مع سفير المغرب بروسيا لطفي بوشعرة،حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق الحوار السياسي، فضلاً عن التنسيق بخصوص مكافحة فيروس "كورونا".وتابعت الصحف تطورات الأزمة السياسية في لبنان، وأخبرت أن الرئيس اللبناني ، ميشال عون ،وجه دعوة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من أجل التأليف " الفوري " للحكومة أو الاستقالة.وتناقلت الصحف إعلان وزارة الدفاع الأفغانية، عن مقتل تسعة جنود في تحطم طائرة مروحية وسط البلاد، وسقوط قتلى وجرحى في تفجير حافلة حكومية بالعاصمة الأفغانية كابول.وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في سيئول بحضور نظيره الكوري الجنوبي ووزراء الدفاع في البلدين، أن الرئيس بايدن يعتزم الانتهاء خلال أسابيع من مراجعة سياسة بلاده في شأن كوريا الشمالية.// انتهى //11:47ت م0038