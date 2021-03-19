تونس 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والذي أكد خلاله الجانبان أن جائحة فيروس كورونا لا يمكن مواجهتها إلا إذا اتحدت الأمم وتعاضدت الجهود.وتناقلت اعلان الرئيس الفرنسي في هذا الصدد عن استعداد بلاده لدعم الجهود التونسية سواء في مواجهة هذه الجائحة أو في إطار التعاون الثنائي.وأخبرت صحف الجمعة عن توجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إلى مدينة سرت، حيث التقى باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، ونقلت عن المكتب الإعلاميلرئيس الحكومة الليبية أن دبيبة شدّد على أهميّة التسريع بفتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت وضبط آلية وخطة تأمين الطريق على مدار الساعة والاتفاق على قوة أمنية مشتركة تتبع الداخلية لتتولى عملية التأمين.وتطرقت إلى ما يعانيه لبنان في هذه الفترة من تداعيات اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة تراكمات داخلية وخارجيّة بعد سنوات من الركود السياسي وتعطّل سير مؤسسات الدولة ، حيث زادت حدّتها مؤخرا في ظل صعوبات تواجه تشكيل الحكومة ووسط اشتراطات دولية غربية بالأساس بضرورة إرساء حكومة كفاءات كشرط لدعم لبنان وإخراجه من عنق الزجاجة.وتناقلت صحف تونس إعلان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، فرض حجر صحي في 16 منطقة في البلاد بينها العاصمة باريس اعتبارا من يوم الجمعة ولمدة شهر، موضحا أن بلاده تمر بموجة ثالثة لكورونا،وأن 75 بالمئة من الإصابات تشكلها السلالة البريطانية.// انتهى //13:08ت م0039