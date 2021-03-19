موسكو 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 443 حالة وفاة بالإضافة إلى 9699 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 94267 حالة وفاة و4437938 إصابة بالفيروس.وأضاف أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 12337 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 4049373 حالة.// انتهى //13:25ت م0042