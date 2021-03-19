غزة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه ، كما لاحقت مراكب الصيادين في حدود 3 أميال بحرية.// انتهى //13:27ت م0043