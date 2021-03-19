الرياض 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 40 يوماً 319 مسجداً تم فتح 306 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة؛ أربعة مساجد في منطقة القصيم ومسجدين بمنطقة الرياض ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة.وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجداً اثنين منها بالمنطقة الشرقية ومسجدين بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين بمنطقة عسير ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.// انتهى //14:53ت م0051