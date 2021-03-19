الرياض 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسحظيت الحملة الوطنية التوعوية "خذ الخطوة" التي أطلقتها وزارة الصحة, بمشاركة العديد من الجهات بتفاعل كبير من أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى حث أفراد المجتمع كافة على أهمية لقاح كورونا، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل لتلقي اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس.وفعّلت الصحة أنشطة الحملة, حيث وجهت اليوم "الجمعة" رسالة تذكيرية للجميع تضمنت "عساكم أخذتوا الخطوة" وتهدف من خلالها إلى إعادة التأكيد على ضرورة أخذ الخطوة والمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا من خلال مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة.مما يذكر أن الحملة ركّزت على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يحب من الإصابة بالفيروس، وتشتمل على العديد من المنتجات التوعوية التي يتواصل نشرها عبر حساب الوزارة في تويتر ومنصتها التوعوية # عش بصحة.// انتهى //15:10ت م0054