بريدة 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم أمس, حفل سباقه الـ22 لموسم 1442هـ , بحضور مدير الميدان عبدالعزيز التويجري.وتكون الحفل من 9 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر سنتين) على مسافة 1200م وعلى درع مختبر النخبة حققته الفرس (ود خولة) للمالك فهد الوسيدي.الشوط الثاني مخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 3 سنوات) على مسافة 1200م حققه الجواد ( لواذن) للمالك سالم الطويرش.الشوط الثالث والمخصص إنتاج محلي ( من 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1400م حققه الجواد ( أكاديمي ) للمالك سعدالرويلي.الشوط الرابع والمخصص إنتاج محلي ( من 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1400م حققه الجواد ( إنتر) للمالك محمدالعلوش .الشوط الخامس والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1600م حققه الجواد ( ملتم) للمالك جبريل العازمي.الشوط السادس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1600م حققه مناصفةً الجوادان ( ترجماني ومتعشم) لمالكيهما ناصر الدرع وإسطبل الحسام .الشوط السابع والمخصص إنتاج محلي ( من 0 إلى 1 ) ( عمر 4 سنوات) - ( للخيالة المتمرنين ) على مسافة 1800م حققه الجواد ( صقر العناية ) للمالك جلوي المطيري .الشوط الثامن والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس )( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة1800 م حققته الفرس ( شاعرة) للمالك أسامة الدغيري .الشوط التاسع والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1800م حققه الجواد ( يجتاح ) للمالك صالح الحامد .وفي الختام توج مدير الميدان كأس الدعم الـ21 لمالك الفرس (شاعرة) أسامة الدغيري.// انتهى //15:20ت م0055