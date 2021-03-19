إسلام آباد 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3449 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 619259 حالة، منها 27188 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم ، أنه تم تسجيل 813 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 578314 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة ، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 13757 حالة وفاة.// انتهى //15:23ت م0056