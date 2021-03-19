جيزان 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسيشارك فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان في مهرجان "البن الثامن" المقام حاليًا بمحافظة الداير بني مالك.وأوضح مدير الفرع علاء بن حسن زعقان، أن المشاركة تأتي في إطار العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها لدى زوار المهرجان، حيث يتعرف الزائر من خلال ركن الهيئة على مهام هيئة حقوق الإنسان، والجهود التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الخدمات والأعمال والنشاطات التي يقدمها الفرع في المنطقة.وأشار إلى أن الفرع يوزع إصدارات الهيئة من الكتيبات المتخصصة والمطويات ومجلة الهيئة، إضافة إلى وجود متخصصين قانونيين لتقديم الاستشارات والإجابة عن أسئلة الزوار واستفساراتهم.// انتهى //15:35ت م0058