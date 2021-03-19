القاهرة 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسينظم اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، يوم الإثنين المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي، مؤتمرًا تحت عنوان: "اللغة العربية أمانة قومية وضرورة عالمية"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد تأسيس جامعة الدول العربية يوم 22 مارس من كل عام.وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم، أن اللغة العربية أهم عناصر الهوية التي يجب أن تأتي في مقدمة اهتمامات الدول العربية، لاسيما في ظل الثورات المعرفية الهائلة، والمستجدات التكنولوجية الرقمية، ووسائل الاتصال المتنوعة.وقالت : إن اللغة العربية عانت ومازالت تعاني من التهميش والإهمال حتى بين أبنائها، الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة الإسراع لإنقاذها، والعمل على نشرها بين الناطقين بغيرها، مشددة على أن اللغة العربية هي إحدى ركائز الوجود العربي، وضمانة الهوية والخصوصية العربية، والدرع الواقي من الاستيلاب الثقافي والفكري.وأشارت أبو غزالة، إلى أن المؤتمر يعقد بمشاركة رؤساء مجامع ومجالس اللغة العربية في الدول العربية ورؤساء الجامعات والعمداء والمؤسسات المعنية والعديد من الخبراء والمهتمين باللغة العربية، وذلك لطرح رؤى واقعية مُبتكرة للحفاظ على اللغة العربية والارتقاء بها.// انتهى //15:58ت م0060