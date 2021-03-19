إسلام آباد 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسالتقى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الذي يزور إسلام آباد حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين باكستان ودولة الكويت، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:35ت م0065