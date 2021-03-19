سياسي / الرئيس الباكستاني يلتقي وزير خارجية الكويت
الجمعة 1442/8/6 هـ الموافق 2021/03/19 م واس
إسلام آباد 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس
التقى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الذي يزور إسلام آباد حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين باكستان ودولة الكويت، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
16:35ت م
0065