حائل 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واستنطلق الاثنين القادم فعاليات ملتقى حائل السنوي للإبداع, الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي, بالشراكة مع مجلس شباب حائل وتستمر يومين.ويحظى الملتقى في نسخته الأولى بدعم من سمو أمير منطقة حائل، ومتابعة من سمو نائبه، حيث يشارك هذا العام عدد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي, وتشمل الفعاليات جلسات حوارية، ومسابقات مفتوحة لاكتشاف المواهب، وعروض للمبدعين يجري خلالها إتاحة الفرصة للشباب والفتيات تقديم إنتاجهم الإبداعي, إضافة إلى تكريم المبدعين.وأوضح الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث, أن الملتقى يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، ومنها اكتشاف المواهب المحلية في مختلف المجالات، وتنمية روح الإبداع لدى الشباب والفتيات في أجواء تنافسية شريفة، وتبني المواهب المتميزة واستثمار طاقاتها الإبداعية، إلى جانب التعريف بمقومات منطقة حائل الثقافية والتراثية والاقتصادية، وتعظيم دور العمل التطوعي والخير داخل المجتمعات المحلية لإسناد الجهود الحكومية.// انتهى //17:04ت م0068