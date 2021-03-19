تونس 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي في باريس اليوم بنظيره الفرنسي، جون ايف لودريان .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة ، والاستعدادات لعقد الدورة الثالثة لاجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، وآخر الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس للقمة 18 للفرنكوفونية خلال شهر نوفمبر القادم ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة تداعيات الأزمة الصحية العالمية .// انتهى //17:06ت م0070