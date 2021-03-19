بغداد 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5258 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 784716 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان ، بتسجيل 41 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13937حالة وفاة , فيما تم تسجيل 4237 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 706904 حالة.وأضاف البيان ، أن عدد المصابين في المستشفيات بلغ 63875 مصابا ,منهم 464 مصابا في غرف العناية المركزة .// انتهى //17:57ت م0076