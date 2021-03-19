رام الله 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 وفاة و1851 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1794 حالة تعاف ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، بأن 192 مريضا موجودون في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.// انتهى //17:58ت م0078