نيون 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأسفرت قرعة دوري ربع النهائي ونصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2020 -2021 ، التي أجريت بمدينة نيون السويسرية اليوم، عن مواجهة سهلة لكل من مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزي فيما أوقعت القرعة أياكس الهولندي وروما الإيطالي في مواجهة مثيرة سويا.ويحل مانشستر يونايتد، الذي تغلب على ميلان الإيطالي من دور الستة عشر للبطولة ضيفًا على غرناطة الذي يشارك في الدوري الأوروبي للمرة الأولى ثم يستضيف غرناطة إيابًا في منتصف أبريل المقبل, ويلتقي الفائز منهما في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة بين أياكس وروما في دور الثمانية.وفي المواجهتين الأخريين بدور الثمانية يلتقي دينامو زغرب الكرواتي مع فياريال الإسباني، وأرسنال الإنجليزي مع سلافيا براغ التشيكي ، ويلتقي الفائزان من هاتين المواجهتين سويًا في المربع الذهبي للبطولة.وتقام مباريات جولة الذهاب لدور الثمانية (ربع النهائي) في الثامن من أبريل المقبل على ملاعب غرناطة وأياكس وأرسنال ودينامو زغرب، فيما تقام جولة الإياب في 15 من الشهر نفسه على ملاعب الفرق المنافسة.وتقام مباراتا جولة الذهاب في الدور قبل النهائي 29 أبريل المقبل فيا تقام جولة الإياب في السادس من مايو المقبل.وتقام المباراة النهائية لهذه النسخة من البطولة في 26 مايو المقبل بمدينة دانسك البولندية.// انتهى //18:06ت م0079