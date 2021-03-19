نابلس 06 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واساستشهد، اليوم ، مواطن فلسطيني ،جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان شرق بيت دجن، شرق نابلس.ونقلت مصادر محلية عن عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في قرية بيت دجن سليم أبو جيش ، أن جنود الاحتلال استهدفوا المشاركين في المسيرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان، بالرصاص الحي، مما أدى لإصابة المواطن عاطف يوسف حنايشة في رأسه.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أن المواطن حنايشة نقل إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، وهو يعاني من إصابة بالغة الخطورة بالرأس، حيث ما لبث أن أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.//انتهى//18:31ت م0081