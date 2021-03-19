إسلام آباد 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واساتفقت باكستان وكوبا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة في مجالات التجارة والتعليم ومكافحة جائحة كورونا.جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمشاورات السياسية بين باكستان وكوبا، والذي انعقد عبر الاتصال المرئي اليوم بين المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين.وأفاد بيان صحفي في إسلام آباد أن الجانبين ناقشا مجموعة من المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات على أساس المصالح والاحترام المتبادل.// انتهى //18:32ت م0082