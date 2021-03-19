تونس 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأوقفت قوات الأمن التونسية 25 مهاجرا غير شرعي بمحافظات جندوبة وقليبية والقصرين والمهدية التونسية .وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم ، أن الموقوفين بمحافظتي جندوبة والقصرين كانوا ينوون اجتياز الحدود البرية خلسة ، فيما حاول 16 مهاجرا غير شرعي بمحافظة قليبية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا ، وقد تم توجيههم للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .// انتهى //18:32ت م0083