سياسي / الأمن التونسي يوقف 25 مهاجرا غير شرعي بمحافظات جندوبة وقليبية والقصرين والمهدية
الجمعة 1442/8/6 هـ الموافق 2021/03/19 م واس
تونس 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس
أوقفت قوات الأمن التونسية 25 مهاجرا غير شرعي بمحافظات جندوبة وقليبية والقصرين والمهدية التونسية .
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم ، أن الموقوفين بمحافظتي جندوبة والقصرين كانوا ينوون اجتياز الحدود البرية خلسة ، فيما حاول 16 مهاجرا غير شرعي بمحافظة قليبية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا ، وقد تم توجيههم للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .
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