نابلس 06 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسطالبت محافظة القدس، المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ودول العالم بضرورة الإسراع باتخاذ موقف واضح وصريح وضاغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال طرد وهدم منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان.وأشارت المحافظة في بيان صدر عنها، اليوم ، إلى أن 28 عائلة مهددة بالإخلاء القسري منها 7 عائلات صدر بحقها قرار بالإخلاء الفوري في حي الشيخ جراح، وأن المصير ذاته يواجه 7 عائلات من أصل 87 عائلة مهددة بالإخلاء القسري في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لافتة إلى رفض الاحتلال كافة اقتراحات المخططات الهيكلية المقدمة لحي البستان، الأمر الذي يهدد بهدم 119 منزلا، 7 منها بشكل فوري.وأكدت المحافظة أن هذه العائلات هي ضحية لسياسات إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من مدينة القدس، كشكل من أشكال التطهير العرقي، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب .//انتهى//18:50ت م0084