عمّان 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 7354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 521461 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 420452 حالة شفاء بعد تسجيل 3481 حالة إضافية، كما سجلت 74 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5701 حالة.// انتهى //19:07ت م0088